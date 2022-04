Bingen (ots) - Bingen, 20.04., Stromberger Straße, 10:58 Uhr. Zwei PKW befuhren hintereinander die Stromberger Straße. Als der vordere Fahrer in eine Seitenstraße abbiegen wollte, übersah dies die nachfolgende Fahrerin, und es kam zum Auffahrunfall. Beide Geschädigte klagten über Nackenschmerzen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Es entstand außerdem Sachschaden an beiden Autos. Rückfragen bitte an: ...

