POL-PIBIN: Drogenfahrt ohne Fahrerlaubnis

Münster-Sarmsheim (ots) - Ein in Brand geratener Mülleimer auf einem Balkon im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in Münster-Sarmsheim hat den Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Am Donnerstag gegen 13:45 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf das Feuer, was vor Eintreffen der Feuerwehr durch Anwohner weitestgehend gelöscht wurde. Es wurde niemand verletzt. Ein Gebäudesachschaden entstand ebenso wenig.

