POL-PIBIN: Verkehrsunfall nur Sachschaden

Bingen (ots) - Bingen, 14.04., Gensinger Straße, 04:15 Uhr. Der Berufsfeuerwehr Mainz wurde ein Feuerschein auf einem Grundstück mitgeteilt. In einem angrenzenden Gartengrundstück stand ein Holzhaufen in Flammen. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

