POL-PIBIN: Verkehrskontrolle Zweirad

Bingen (ots) - Bingen, 14.04., Balthasarstraße, 03:30 Uhr. Die Berufsfeuerwehr Mainz meldete ein brennendes Auto. Der Geschädigte hatte seinen Opel Astra am Straßenrand in einer Parkbucht vor dem Wohnhaus abgestellt. Der Brand konnte durch die Feuerwehrkäfte gelöscht werden. Motorblock und der Bereich des vorderen rechten Reifens wurden hierbei stark beschädigt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Hinweise bitte an die Polizei Bingen. Rückfragen bitte an: ...

