Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Wolfsheim, 12.04., Gerhard-Mewes-Straße, 12:31 Uhr. Die Fahrerin eines Opel Astras fuhr in Richtung Gau-Weinheim hinter einem anderen PKW. Der Fahrer eines Leichtkraftrads fuhr in entgegengesetzter Richtung, wollte in eine Hofeinfahrt abbiegen, übersah aber dabei den Opel und kollidierte mit diesem. Der 16-jährige Leichtkraftradfahrer wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und schlug vor dem Opel auf der Fahrbahn auf. Der junge Mann, der bei Bewusstsein war, erlitt mehrere Schürfwunden. Er wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

