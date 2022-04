POL-PIBIN: Fahren unter Trunkenheit, Drogenkonsum und ohne gültige Fahrerlaubnis

Bingen (ots) - Zwischen Montag dem 24.12.2021 - 12:00 Uhr und 13:40 Uhr wurde in 55425 Waldalgesheim in der Neustraße auf dem Parkplatz des dortigen Senioren-Parks durch einen unbekannten Täter die Seitenscheibe eines PKWs eingeschlagen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen ...

