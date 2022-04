POL-PIBIN: Kennzeichendiebstahl

Bingen, B9 (ots) - Am 10.04.2022 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr betrieben Beamte der PD Bad Kreuznach zusammen mit Beamten der VD Mainz eine Kontrollstelle an der B9 zwischen Bingen und Trechtingshausen in Höhe des "Haus Böppchen" mit Zielrichtung der Kontrolle des motorisierten Zweiradverkehrs zum Saisonbeginn. Aufgrund der Witterung mit morgendlichem Nieselregen und bestehender starker Bewölkung war zunächst bis 12 Uhr keinerlei Zweiradverkehr feststellbar. ...

mehr