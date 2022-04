Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots)

Am Samstag den 09.04.2022 gegen 00:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Saarlandstraße in Bingen einen 26-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf einen zeitnahen Alkoholkonsum. Zum einen war Alkoholgeruch wahrnehmbar und zum anderen stand eine offene Bierflasche in der Mittelkonsole. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 0,50 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, dieser muss nun mit einer Geldbuße von 500EUR, sowie einem 4-wöchigen Fahrverbot rechnen.

