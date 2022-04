POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) - Bingen, 05.04., Schultheiß-Kollei-Straße, 12:43 Uhr. Ein 17-Jähriger querte den Fußgängerüberweg am Aral- Kreisel, als ein 69-jähriger Fahrer mit seinem Fahrzeug in den Kreisel einbog. Er übersah den Fußgänger und fuhr ihn an, so dass dieser zu Fall kam. Der Autofahrer fragte nach dem Befinden des jungen Mannes, danach ging jeder wieder seines Weges. Auf seinem Heimweg bekam der Jugendliche ...

