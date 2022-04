POL-PIBIN: Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots) - Am Mittwoch, 30.03.2022, wurde vormittags von einem namentlich bekannten Jugendlichen ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag in Bingen-Bingerbrück im Bereich Bürgermeister-Daub-Straße/ Gustav-Adolf-Straße gefunden. Ein Verlierer konnte bis heute nicht ermittelt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

