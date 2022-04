Bingen (ots) - Bingen, 29.03., Saarlandstraße, 18:27 Uhr. Die Beamten fuhren mit dem Funkstreifenwagen hinter dem Kleinkraftrad eines amtsbekannten 50-Jährigen her, der mit seiner Sozia in Richtung Bingen unterwegs war. Sie stellten dabei eine gefahrene Geschwindigkeit von mindestens 45 km/h fest. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Mann an, den Roller erst seit Kurzem zu besitzen. Der Verkäufer habe ihm eine ...

mehr