POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) - Bingen, 23.03., Hafenstraße, 17:30 Uhr. Der Besitzer der Vinothek erschien auf der Dienststelle und meldete Sachbeschädigungen. In den letzten Tagen, besonderes in den Abendstunden, wurden mutwillig Tische in den Rhein geworfen, Gartenmöbel zerschlagen und die angrenzende Toilette verschmutzt. Es wird um Hinweise von Zeugen gebeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 ...

