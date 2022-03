Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Körperverletzung im Park am Mäuseturm

Bingen (ots)

Am Freitag den 25.03.2022 gegen 14:30 Uhr kommt es zunächst zu einer Rangelei zwischen dem Expaar. In der Folge hält der Jugendliche seine 13-jährige Ex-Freundin im Schwitzkasten und drückt ihr eine Zigarette an der linken Wange und in ihrem Mund aus. Nachdem dieser Angriff beendet ist schlägt der 14-jährige Jugendliche kurze Zeit später mit einem Teleskopschlagstock auf den Oberarm der Geschädigten.

Die Geschädigte entfernt sich mit einer Freundin von der Örtlichkeit und wird kurze Zeit später vom Beschuldigten mit dem Schlagstock erneut bedroht ohne das es zum Einsatz des Schlagstocks kommt. Der Sachverhalt wird erst am Abend gegen 20:15 Uhr an die Polizei übermittelt. Die Hintergründe der Delikte sind noch völlig unklar. Die beiden Beteiligten werden an die Eltern übergeben. Die Geschädigte wird durch die Tat des Ex Freundes leicht verletzt.

