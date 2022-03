Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Raub im Park am Mäuseturm

Bingen (ots)

Am 25.03.2022 gegen 17 Uhr wählt der 14- jährige Geschädigte aus Münster-Sarmsheim den Notruf und gibt an, dass sein Handy von einer ihm nicht bekannten Person im Park am Mäuseturm entwendet wurde.

Die Polizei sucht die Örtlichkeit im Park auf. Die Tat soll sich folgendermaßen ereignet haben: Zunächst fordert der 18-Jährige Beschuldigte den 14-jährigen auf seine Taschen zu leeren und entwendet zunächst dessen Schlüssel. Er fasst ihn hiernach an der Schulter, tritt ihm gegen beide Beine und entwendet die Kappe des Geschädigten. Der Geschädigte geht zu Boden, der 18-jährige Angreifer kann flüchten. Noch während die Polizei vor Ort ist, kehrt der Angreifer zur Tatörtlichkeit zurück. Das oben erwähnte Handy des Geschädigten konnte bei dem Angreifer nicht aufgefunden werden, da es zuvor von einem weiteren nicht namentlich bekannten weiteren Tatverdächtigen entwendet wurde. Es wurde eine entsprechende Anzeige gegen den 18-jährigen Beschuldigten und eine Strafanzeige gegen unbekannt, aufgrund des entwendeten Handys gefertigt.

