Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ladendiebstahl

Bingen (ots)

Bingen, 14.02., Basilikastraße, 13:55 Uhr. Die Mitarbeiterin eines Modegeschäfts meldete den Diebstahl von mehreren Kleidungsstücken vom Außengelände. Der männliche Dieb hatte diese in eine blaue Tasche gesteckt und auf Ansprache aggressiv reagiert. Anschließend ging er in eine nächstgelegene Kneipe, verließ diese wieder Richtung Fußgängerzone und ließ die Tasche zurück. Dann wurde er dabei beobachtet, wie er von der Außenanlage eines Geschäfts ein Paar Schuhe in die Jackentasche steckte. Schließlich konnten die Beamten den 57-Jährigen in einer Bäckerei antreffen. Bei der Kontrolle fanden sie noch einen Teil des Diebesguts, welchen sie an die entsprechenden Geschäfte zurückführten. Der augenscheinlich verwirrte Mann, der keinerlei Dokumente mit sich führte, wurde aufgrund seines psychischen Zustands in eine Klinik eingewiesen.

