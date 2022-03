Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen, Hindenburganlage (ots)

Bingen, Hindenburganlage, 17.03.2022, 12.20 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Rollerfahrer angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass am Roller ein Versicherungskennzeichen aus 2021 angebracht war. Darauf angesprochen gab der 35 jährige an, dass es sich um das frühere Kennzeeichen seines alten Rollers handele. Der nun geführte Roller gehöre einem Arbeitskollegen. Da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, habe er kurzerhand sein altes Kennzeichen montiert. Gegen den 35 jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

