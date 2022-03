Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mit mehr als 2 Promille unterwegs

Niederheimbach, Bundesstraße 9 (ots)

Niederheimbach, Bundesstraße 9, 08.03.2022, 19.06 Uhr

Der Polizei wurde ein in Richtung Koblenz in Schlangenlinien fahrender PKW gemeldet. In Höhe des Bahnhofes Niederheimbach konnte das Fahrzeug angehalten und der Fahrer überprüft werden. Bei dem 54jährigen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis konnte deutlicher Atemalkohol festgestellt werden. Ein Alkoholtest wies einen Wert von 2,1 Promille aus. Der Führerschein wurde sichergestellt, dem Fahrer wurde ein Blutprobe entnommen. Er hat sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell