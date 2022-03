Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Bingen, 03.03., Hitchinstraße, 18:10 Uhr. Angestellte einer Fleischerei meldeten eine Verkehrsunfallflucht. Ein Kunde hatte augenscheinlich die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt und einen Fahrradständer umgefahren. Dabei wurden Pflastersteine aus dem Boden gehoben und das (dunkelblaue) Auto an der Frontstoßstange erheblich beschädigt. Ohne anzuhalten flüchtete der Fahrer in Richtung Kreisverkehr. Der Mann wurde als ca. 30 Jahre alt, mit Gehgips am linken Fuß, dunkles Haar, osteuropäischer Akzent, ca. 180 cm groß beschrieben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell