Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Leichte Körperverletzung - Zeugen gesucht!

Bingen (ots)

Bingen, 03.03., Hafenstraße, 15:50 Uhr - 16:03 Uhr. Ein 25-jähriger Autofahrer, der wendete, um in Richtung Mainzer Straße zu fahren, bemerkte einen entgegenkommenden Radfahrer und stoppte daher. Der etwa 50-jährige Fahrradfahrer zog auf gleiche Höhe auf die Seite des PKW, touchierte diesen an der Stoßstange und fuhr dann einfach weiter in Richtung Stadtbahnhof. Der junge Mann stellte sein Fahrzeug ab, folgte dem Verursacher zu Fuß und konfrontierte diesen. Der Zweiradfahrer, verbal aggressiv, stellte das Fahrrad ab und lief mit erhobener Hand auf den Autofahrer zu. Dann nahm er sein Fahrrad und schlug dieses gegen einen von zwei mittlerweile zur Hilfe geeilten Zeugen. Dabei wurde das Schienbein eines 23-Jährigen Zeugen durch seine Hose hindurch verletzt. Anschließend flüchtete der Aggressor in Richtung Heilig-Geist-Krankenhaus. Die Beschreibung des Mannes wie folgt: 45-50 Jahre, etwa 130 Kilo schwer, schulterlanges braunes Haar, Dreitagebart, ungepflegtes Äußeres, akzentfreies Deutsch, dunkle Jeans, rote Jacke, graue Crocs, grau-blaues MB-Fahrrad, Hornlenker, Gepäckträger.

