POL-PIBIN: Feuermeldung

Bingen (ots) - Bingen, Saarlandstraße, 26.02., 20:00 Uhr - 27.02., 17:00 Uhr. Ein Geschädigter meldete eine Unfallflucht an seinem Fahrzeug. Er hatte sein Fahrzeug, einen Audi A3, am Samstagabend auf dem Parkplatz einer Bank abgestellt. Am Folgetag stellte er einen Schaden am vorderen linken Kotflügel fest. Um Hinweise von Zeugen wird gebeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: ...

