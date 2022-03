Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Fahrerflucht, Polizeifahrzeug beschädigt

Bingen (ots)

Bingen, 28.02., Dromersheimer Chaussee, 23:58 Uhr. Bei der Dienststelle ging eine Mitteilung ein, dass ein unbekannter Fahrer ein parkendes Fahrzeug beschädigt hatte und davongefahren war. Vor Ort konnte die Streife auch noch eine beschädigte Steinmauer der Evangelischen Kirchengemeinde feststellen nebst einer zerbrochenen Fiat-Radkappe des geflüchteten Fahrzeugs. Während der Unfallaufnahme erschien der Geflüchtete mit seinem weißen Transporter wieder vor Ort und ergriff erneut die Flucht in Richtung L414, als er die Beamten wahrnahm. Diese nahmen die Verfolgung auf. Trotz mehrerer Anhaltesignale stoppte das Fahrzeug nicht und beschädigte bei einem versuchten Anhaltevorgang sogar das Polizeiauto. Schließlich verließ der Fahrer das langsam fahrende Auto über die Beifahrerseite. Sein Fiat Ducato rollte führerlos in den Graben und kam hier zum Stillstand. Der 53-jährige Fahrer, der trotz versuchter Flucht gestellt werden konnte, war alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

