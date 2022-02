Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Bingen, 23.02., Gerbhausstraße, 18:14 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt kontrollierten die Beamten den 25-jährigen Fahrer eines PKW mit polnischer Zulassung. Dabei zeigte ihnen sein Verhalten eindeutig einen vorangegangenen Drogenkonsum an, was ein Drogentest bestätigte. Bei dem 32-jährigen Beifahrer fand sich eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Die Drogen des Beifahrers und der Führerschein des Fahrers wurden sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen die Männer eingeleitet.

