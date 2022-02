Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bingen (ots)

Bingen, 21.02.2022, Freidhof 20:15 Uhr: Durch Unbekannte wurde der rechte Hinterreifen eines Fahrzeuges des Ordnungsamtes durch einen absichtlich ausgelegten Metallgegenstand, ähnlich eines sogenannten Krähenfußes, beschädigt. Glücklicherweise kam es zu keiner gefährlichen Situation im Straßenverkehr, da der Druckverlust im Reifen frühzeitig bemerkt wurde. Die Polizei Bingen ermittelt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Das Ordnungsamt hatte das Fahrzeug am Montag im Zusammenhang mit einem nicht angemeldeten Aufzug von Corona-Aktivisten im Bereich Freidhof abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei.

