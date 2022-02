Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Bingen (ots)

Bingen, 21.02., Zehnthofstraße, 20:30 Uhr. Bei einer Streifenfahrt befuhren die Beamten die Stefan-George-Straße in Richtung Saarlandstraße und wurden auf einen entgegenkommenden Pritschenwagen mit polnischem Kennzeichen aufmerksam. Sie wendeten, folgten dem Fahrzeug und konnten den 20-jährigen Fahrer schließlich in der Zehnthofstraße kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass er seit dem 01.07.2017 in Deutschland amtlich gemeldet ist, jedoch keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

