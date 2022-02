Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Münster-Sarmsheim (ots)

Am 19.02.2022 in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 23:50 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Pfortestraße in Münster-Sarmsheim. Durch einen bislang noch unbekannten Unfallverursacher wurde ein in Höhe der Hausnummer 1 in Längsaufstellung abgestelltes Smart Cabrio an der Heckstoßstange links beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher die Pfortestraße aus Richtung "Palmenstein" in Richtung Rheinstraße befuhr und hierbei mit dem geparkten Smart kollidierte. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3000EUR beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bingen entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell