Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mehrere Einsätze anlässlich Feierlichkeit

Bingen-Kempten (ots)

In der Nacht vom 19.02.2022 auf den 20.02.2022 musste die Polizei Bingen mehrfach nach Bingen-Kempten ausrücken. Hier fand eine private Feierlichkeit in der Drei-Königs-Halle statt, zu der sich gegen 23:20 Uhr ca. 20-30 jüngere Personen (Alter 16-25) einfanden, die nicht zur Feierlichkeit eingeladen waren. Der Personengruppe wurde zunächst ein Platzverweis erteilt. Während des Ersteinsatzes wurde bekannt, dass durch eine Person aus dieser Gruppe eine Handtasche mitsamt Geldbörse entwendet wurde. Die Handtasche kann bei der Personengruppe aufgefunden und die Tat einem 19-jährigen Beschuldigten zugeordnet werden. Im Rahmen des Einsatzes wurde an einem Streifenwagen zudem auch ein Reifen mit einem augenscheinlich spitzen Gegenstand zerstochen. Gegen 00:40 Uhr erschien ein Teil der Personengruppe erneut, woraus ein 16-jähriger, sowie ein 18-jähriger den Veranstalter beleidigte und auch bedrohte. Bei einer Überprüfung im Rahmen der Streife gegen 02:20 Uhr kann im Nahbereich erneut ein Teil der Gruppe angetroffen werden. Bei der Durchsuchung der Personen konnte bei einem 18-jährigen Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Bei einer zweiten 25-jährigen Person aus der Gruppe konnte ein Werkzeug aufgefunden werden, welches von Art und Form für die Beschädigung am Streifenwagen genutzt sein worden dürfte. Gegen 02:45 Uhr erschienen erneut drei Täter aus der Gruppe - nun mit Schlagstöcken bewaffnet - an der Halle und versuchten sich gewaltsam Zutritt zur Veranstaltung zu verschaffen. Hierbei wurde der Veranstalter leicht verletzt. Zwei der drei Täter im Alter von 16, 18 und 25 Jahren konnten aufgegriffen werden und wurden schlussendlich in Gewahrsam genommen.

