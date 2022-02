Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bingen (ots)

In der Nacht vom 18.02.2022 auf den 19.02.2022 wurde ein in der Hohenzollernstraße abgestellter schwarzer Alfa Mito an der Beifahrerseite verkratzt. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich hierbei um eine mutwillige Beschädigung, welche sich von der Mitte der Beifahrertür bis hin zum Kotflügel erstreckt. Täterhinweise nimmt die Polizei Bingen entgegen.

