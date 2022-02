Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Bacharach, 17.02., L224, 22:59 Uhr. Ein 26-Jähriger wich mit seinem BMW auf der L224 einem querenden Reh aus und fuhr so in die Leitplanke. Zwei Fahrzeuginsassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und begaben sich in medizinische Behandlung. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 6.000 EUR.

