Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zerstochene Reifen

Bingen (ots)

Zwischen Dienstag den 15.02.2022 gegen 16:00 Uhr und Mittwoch den 16.02.2022 gegen 12:00 Uhr wurde in 55411 Bingen Dietersheim in der Gordianusstraße 9 durch einen unbekannten Täter die Reifen eines Anhängers zerstochen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 zu melden.

