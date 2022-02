Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss mit Betäubungsmittelfund

Bingen (ots)

Am 11.02.2022 gegen 08:10 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in Bingen-Kempten in der Dreikönigsstraße einen 42-jährigen Fahrer eines PKW. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was ein Drogenschnelltest schlussendlich auch bestätigte. Zusätzlich konnte im Rucksack des Fahrers auch eine kleine Menge Cannabis aufgefunden werden. Auch bei dem 39-jährigen Beifahrer konnte Betäubungsmittel in Form von Amfetaminpaste sichergestellt werden. Gegen beide Personen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

