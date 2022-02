Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Verursacher gesucht

Niederheimbach (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 06:30 Uhr ereignete sich auf der B9 am Ortsausgang Niederheimbach in Richtung Bingen ein Verkehrsunfall. Während eines Überholmanövers touchierte und beschädigte der Verursacher das beteiligte Fahrzeug. Beide Fahrer hielten zunächst an. Man verständigte sich darauf, dass die Polizei den Unfall aufnehmen sollte. Dies ging dem Verursacher offensichtlich nicht schnell genug. Noch vor Eintreffen der Beamten entfernte er sich nämlich vom Unfallort. Zuvor warf er dem Unfallgegner 200,- EUR Bargeld ins Auto. Da sich der Schaden mit dem Betrag nie hätte regulieren lassen, warf dieser ihm das Geld wieder zurück. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 55-60 Jahre alt, 1,75 - 1,80 m groß, kräftig gebaut, mittellange, graue Haare, trug graue Arbeitskleidung und Jacke. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Opel Corsa mit ausländischer Zulassung und Kennzeichenfragmente: ST225ME gehandelt haben. Gibt es Zeugen, denen ein solches Fahrzeug innerhalb der angrenzenden Ortschaften aufgefallen ist? Bitte Nachricht an die Polizei Bingen unter Tel. 06721-9050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell