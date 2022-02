Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl von Katalysator

Bingen (ots)

Zwischen Mittwoch 09.02.2022 - 13:00 Uhr und 16:10 Uhr wird in 55457 Gensingen in der Alexander-Bretz-Straße am dortigen Mitfahrerparkplatz neben dem Bahnhof durch einen unbekannten Täter der Katalysator eines PKWs ausgebaut und entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 zu melden.

