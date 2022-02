Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Rauchmeldung

Bingen (ots)

Bingen, 02.02., Hitchinstraße, 09:36 Uhr. Die freiwillige Feuerwehr meldete Rauchentwicklung aus einem Gebäude. Der Rettungsdienst befand sich ebenfalls bereits auf dem Weg zum Einsatzort. Nach Recherche in den polizeilichen Informationssystemen konnte festgestellt werden, dass das Gebäude zu diesem Zeitpunkt leer stand. Vor Ort konnten die Beamten keinen Brand oder eine Rauchentwicklung feststellen. Die Freiwillige Feuerwehr gab an, dass es möglicherweise zu einer Verpuffung in der Heizungsanlage gekommen war.

