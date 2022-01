Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Am Samstag, den 29.01.2022 gegen 02.02 Uhr ereignete sich in 55576 Badenheim in Höhe des Kreisverkehrs auf der L 400 ein Verkehrsunfall. Der LKW befuhr die Landstraße augenscheinlich aus Fahrtrichtung Gau-Bickelheim kommend. Aufgrund bislang unbekannter Ursache verliert der Führer einer Zugmaschine mit Auflieger die Kontrolle und fährt geradeaus über die Insel des Kreisverkehrs, wo das Fahrzeug letztendlich auch zum Stillstand kam. Durch die Kollision wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt und der LKW wurde stark beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe liegt derzeit noch nicht vor. Der Fahrzeugführer hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der LKW musste abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden.

