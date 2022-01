Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht und Sachschaden

Bingen (ots)

Bingen, 25.01., B9, 12:00 Uhr. Ein 40-jähriger fuhr in seinem Mercedes Benz in Richtung Bingen, als ein junger Mann in einem weißen Audi-Kombi auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Mercedes-Fahrer musste nach rechts zur Leitplanke hin ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der junge Mann fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit unerlaubt einfach weiter. Am PKW des 40-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!

