POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht in Trechtingshausen

Bingen (ots)

Am späten Freitagabend wurde in der Kirchgasse in Sprendlingen durch einen Verkehrsteilnehmer ein Garagentor angefahren und beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

