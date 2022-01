Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: PKW Fahrerin verletzt

Gensingen, Am Kieselberg (ots)

Gensingen, 13.01.2022, 11.30 Uhr

Beim Einbiegen in die Straße "Am Kieselberg" kam eine 18 jährige Fahrzeugführerin aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Der PKW durchbrach den Zaun eines Mietcenters für Fahrzeuge und Anhänger und beschädigte mehrere Leihanhänger. Ob der Unfall auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, wird geprüft. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

