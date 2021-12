Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Erneute Drogenfahrt

Bingen (ots)

Am 30.12.2021 gegen 15:45 Uhr erblickte eine Streife der PI Bingen im Einmündungsbereich Koblenzer Straße / Am Rupertsberg ein vom Vortag bekanntes Fahrzeug, dessen Fahrzeugführer unter Kokaineinfluss stand (siehe entsprechende Pressemeldung Auftragsnummer 4614577). Bei der nachfolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass erneut der 34-jähirge Fahrer vom Vortag am Steuer saß. Ein erneuter Drogenschnelltest reagierte wiederum positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Sollte sich das Vorergebnis des Drogenschnelltests im Rahmen der Blutuntersuchung bestätigen, muss der Fahrer mit einem verdoppelten Bußgeld rechnen.

