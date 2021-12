Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruchdiebstahl - Zeugen gesucht!

Bingen (ots)

Sprendlingen, 21.12., Gertrudenstraße, 05:51 Uhr. In der vergangenen Nacht sind Unbekannte in einen Malerbetrieb in Sprendlingen eingebrochen und versuchten auch, in die anliegende Arztpraxis einzudringen. Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

