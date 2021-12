Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mit Betäubungsmitteln E-Scooter gefahren.

Bingen (ots)

Die Polizei kontrollierte am Sonntag, den 19.12.2021 um 01.30 Uhr in der Gaustraße in Bingen zwei junge Männer, die mit E-Scootern unterwegs waren. Da sich während der Kontrolle Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, wurde dem 16 jährigen Binger und dem 17 jährigen aus Bad Kreuznach eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde gegen beide eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die Roller wurden sichergestellt und werden den Eltern übergeben.

