Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mülltonnenbrand

Bingen (ots)

Am Sonntag, den 19.12.2021 um 04.40 Uhr brannten in der Talstraße in Münster-Sarmsheim zwei Mülltonnen. Die freiwillige Feuerwehr Münster-Sarmsheim war mit 12 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer zeitnah löschen. In der Nähe des Brandortes wurde ein 38 jähriger aus Bingen durch die Polizei kontrolliert. Dieser steht im Verdacht das Feuer gelegt zu haben. Die Ermittlungen laufen.

