Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht dank Zeugenhinweisen geklärt

Bingen, Rheinkai (ots)

14.12.2021, 18.00 Uhr

Ein PKW-Fahrer beschädigte beim rückwärts Ausparken ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparktes Fahrzeug; der Fahrer entfernte sich mit seinem PKW unerlaubt vom Unfallort. Der Verkehrsunfall konnte durch drei unbeteiligte Personen beobachtet werden. Dank deren Hinweisen konnte kurz darauf der verantwortliche Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er gab an, das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt geführt zu haben. Von einem Unfall habe er nichts bemerkt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell