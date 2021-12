Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl aus Fahrzeug

Niederheimbach, Soonecker Straße (ots)

13.12.2021, 17.00 Uhr, bis 14.12.2021, 07.00 Uhr

In der Zeit vom 13.12.2021, 17.00 Uhr, bis 14.12.2021, 07.00 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür eines in der Soonecker Straße geparkten PKW Opel Karl mit BIN Kennzeichen ein. Aus dem Fahrzeuginnern wurde eine Geldbörse mit geringem Bargeldinhalt entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/905-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell