Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl von 70 Autoreifen

Bingen (ots)

Bingen, 12.12., Hitchinstraße, 11:04 Uhr. Durch den Mitarbeiter einer Autowerkstatt wurde der Diebstahl von Fahrzeugreifen gemeldet. Ein Mann und seine Komplizin verluden die Reifen aus einem Container in einen Kleintransporter mit ausländischem Kennzeichen. Sie flüchteten auf der Bundesstraße 61, wo die Beamten aufschließen und Fahrzeug samt Insassen in Gensingen einer Kontrolle unterziehen konnten. Das Täter-Pärchen hatte ca. 70 neuwertige Fahrzeugreifen auf der Ladefläche. Sie lieferten der Polizei mehrere unglaubwürdige Versionen, wie sie in Besitz der Reifen gelangt waren. Das Fahrzeug wurde auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft sichergestellt und das Paar erkennungsdienstlich behandelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell