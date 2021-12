Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bingen am Rhein (ots)

Am Dienstag, den 08.12.2021 gegen 07.45 Uhr wird ein grauer Audi in 55411 Bingen am Rhein in der Bornstraße geparkt. Gegen 08.05 Uhr wird durch den Geschädigten festgestellt, dass der Audi Unfallschäden aufweist. An dem unfallbeschädigten Fahrzeug können rote Lackanhaftungen festgestellt werden, die vom Unfallverursacher stammen. Vermutlich ist der Unfallschaden durch fehlerhaftes Ein- oder Ausparken entstanden.

Der Unfallverursacher 7hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Wer kann hierzu sachdienliche Angaben machen, die auf den Unfallverursacher schließen lassen. Bitte Zeugen an die Polizei in Bingen, Tel.: 06721-9050 wenden.

