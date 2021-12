Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Feuermeldung - Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Bingen, 06.12., Löhrgasse, 16:45 Uhr. Auch am gestrigen Tag hat die Polizei Bingen einen Brand löschen können: Mehrere Zeitungen brannten in der Löhrgasse. Als mögliche Ursache kommen wieder brennende Zigarettenstummel in Frage. Die Polizei bittet um Zeugen-Mithilfe aus der Bevölkerung.

