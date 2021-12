Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Brand - Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Bingen, 05.12., Mainzer Straße, 23:41 Uhr. Unbekannte zündeten den Inhalt einer abgestellten Mülltonne an. Die Streife löschte den Brand mittels Feuerlöscher und verhinderte so ein Übergreifen auf einen nahegelegenen Holzzaun. In den angrenzenden Mülltonnen wurden weitere Glutnester mit Rauchentwicklung entdeckt. Diese konnten durch die eingetroffene Feuerwehr gelöscht werden. Augenscheinlich waren brennende Zigaretten der Auslöser für die Brandherde. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.

