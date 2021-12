Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruch in Wohnhaus

Sprendlingen (ots)

Am Samstag, 04.12.2021 in der Dämmerung des Nachmittags verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufbrechen einer Außentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Ortsrandlage. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass die Täter durch die zurückkehrenden Hauseigentümer gestört wurden und deshalb vorzeitig flüchteten. Bislang wurde bekannt, dass Bargeld entwendet wurde.

