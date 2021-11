Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrzeugbrand

Bingen (ots)

Am 27.11.2021 gegen kurz vor Mitternacht ging die Meldung über ein brennendes Fahrzeug auf dem Mitfahrerparkplatz Bingen-Ost ein. Durch die sofort entsandte Streife konnte ein in Vollbrand stehender SUV festgestellt werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Bingen gelöscht. Am komplett ausgebrannten PKW entstand Totalschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Der Grund für die Entzündung ist derzeit noch unklar. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Abklärung der Brandursache sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell