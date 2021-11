Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots)

Am frühen Morgen des 28.11.2021 gegen 05:00 Uhr kontrollierten Beamten der Polizei Bingen in der Rheinstraße ein Fahrzeug. Aus dem Fahrzeuginnenraum war Alkoholgeruch wahrnehmbar, der 27-jährige Fahrer erklärte zunächst, dass dies am Beifahrer liegen würde. Man sei gemeinsam auf einer Feier gewesen und der Beifahrer habe dort Alkohol getrunken. Im Rahmen der Kontrolle können jedoch Anzeichen für einen Alkoholkonsum auf Seiten des Fahrers gewonnen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigt den Verdacht und ergab einen Wert von 0,67 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sollte sich der Alkoholtest bestätigen muss der Fahrer mit einer Geldbuße von mindestens 500EUR, sowie einem Monat Fahrverbot rechnen.

